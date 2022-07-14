Mehmet Şef'ten MasterChef Eren Yüce'ye iş teklifi: 'Gel başla!'
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara döndü. Yarışmada bazı yarışmacılar ön plana çıkarken; son olarak turu geçemeyen Eren Yüce, Mehmet Şef'ten iş teklifi almasıyla gündeme geldi. Yalçınkaya yarışmacıya "Gel işe başla!" diyerek teklifte bulundu. Şefin düşündüğü iş ise bambaşkaydı...
TV8’de izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu devam ediyor. Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce ön plana çıkan isimlerden oldu.
Yüce, yaptığı yemek sonrası turu geçemedi. Daha önce kanser hastası olduğunu açıklayan Eren yarışmada biraz heyecanlandı.
TURU GEÇEMEDİ, İŞ TEKLİFİ ALDI
Yemeğini heyecanı yüzünden biraz aceleye getiren Eren Yüce geçer not alamadı. Eren Yüce'ye Mehmet Şef'ten sürpriz iş teklifi geldi.
Eren Yüce açıklamasında, "Kötü bir dönem geçirdim, 2 yıl önce kanser hastasıydım. Hastaneye kapandığım için taburcu olunca yemek yaparak kafamı dağıttım. Mutfak sayesinde kanseri tamamen yendim. Kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.
"BANA SENİN GİBİ BİRİ LAZIM"
Mehmet Yalçınkaya ise "Şöyle yapalım şimdi benim okulum var. Yönetici asistanlarımdan biri işi bırakıyor orada asistanlık yapar mısın? Somer'in dediği gibi bana senin gibi biri lazım. Bir de mutfağı öğrenirsin iyi de bir motivasyon olur" dedi.
PR ve reklam işi yapan Eren Yüce ise bu teklife olumlu bir yanıt verdi.
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