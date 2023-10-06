Yayınlanma: 06.10.2023 - 21:16

Güncelleme: 06.10.2023 - 21:16

Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 6 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini bulacak. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu? İşta ayrıntılar...

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın ödül oyunu için yarışmacılar Şanlıurfa'da. Yarışmacılar yöresel yemekleri karşı takımdan daha başarılı yapmak için ter dökecek...