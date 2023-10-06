Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

Masterchef Allstar'da bugün günlerden ödül oyunu... Kaptanlık oyunu ve 3 takım oyunun ardından kırmızı takımdan 4, mavi takımdan ise iki kişi potaya girdi. Sırada ise ödül oyunu var. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 21:16
Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
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Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 6 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini bulacak. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu? İşta ayrıntılar...

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ  TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın ödül oyunu için yarışmacılar Şanlıurfa'da. Yarışmacılar yöresel yemekleri karşı takımdan daha başarılı yapmak için ter dökecek...


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