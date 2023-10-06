Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
Masterchef Allstar'da bugün günlerden ödül oyunu... Kaptanlık oyunu ve 3 takım oyunun ardından kırmızı takımdan 4, mavi takımdan ise iki kişi potaya girdi. Sırada ise ödül oyunu var. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu?
Masterchef Allstar'da haftanın ödülü 6 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini bulacak. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 6 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu? İşta ayrıntılar...
ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te haftanın ödül oyunu için yarışmacılar Şanlıurfa'da. Yarışmacılar yöresel yemekleri karşı takımdan daha başarılı yapmak için ter dökecek...
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Konut ve araç satışında yeni dönem
- Diri fay hattı haritası güncellendi
- İktidara çok sert 'SİHA' tepkisi
- İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum
- Soruşturma ile ilgili yeni gelişme!
- İmamoğlu ve AKP'li yurttaş arasında dikkat çeken diyalog