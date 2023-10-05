5 Ekim'de Masterchef'te takım oyununu kim kazandı? İşte Allstar'da potaya giren isimler...

Yayınlanma: 05.10.2023 - 21:20

Güncelleme: 05.10.2023 - 21:20

Masterchef Allsatar'da bu hafta üçüncü yani son takım oyunu oynanacak Kerem kaptanlığındaki kırmızı takımdan 4 kişi potada yer alıyor. İlk iki takım oyununu kazanan mavi takımda ise durumun 2-0 olmasına rağmen gergin bir hava hakim. Peki, Mastrchef Allstar'da son takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim'de kimler potaya girdi?

MASTERCHEF ALLSTAR'DA KİMLER POTADA?

Masterchef'te bu hafta iki takım oyunu geride kaldı. Kerem'in kaptanlığında kırmızı takım iki oyunu da kaybetti. Böylelikle bu hafta potaya giren ilk 4 isim de kırmızı takımdan oldu. İki bireysel dokunulmazlık oyununu da kazanan Azize potaya girecek iki ismi de belirledi: Hasan ve Kerem. İlk dokunulmazlık oyununun ardından takımın oylamasıyla potaya giren isim Cemre oldu. İkinci hafta yapılan oylamanın ardından potaya giren isim ise Tanya oldu.

Yani haftanın ilk eleme adayları; Hasan, Cemre, Kerem ve Tanya oldu.

MASTERCHEF ALLSTAR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar'ın 12. haftasında son takım oyununda konu "Yeni Dünya Lezzetleri". Yarışmacılar bu konuda sadece yer alan 27 çeşit malzemeyi kullanarak 7 çeşit yemek yapmaya çalışacak.