MasterChef All Star'da sürpriz veda: Şeflere sitem etti

Yayınlanma: 02.10.2023 - 08:37

Güncelleme: 02.10.2023 - 08:38

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef All Star'da kıyasıya rekabet sürüyor. 1 Ekim Pazar günü yayımlanan bölümde bir yarışmacı MasterChef yolculuğuna veda etti.

MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Bu haftaki bölümde eleme potasında Eren, Tahsin, Barış, Uğur, Kıvanç, Esra ve Batuhan vardı.

Tüm yarışmacılar MasterChef hayallerine veda etmemek için kıyasıya yarıştı ve mutfakta hünerlerini sergiledi.

Eleme heyecanının yaşandığı gecede ilk olarak yarışmacılardan porçini mantarı ve keçi tereyağı ile bir tabak çıkarmaları istendi. Bu etapta en başarılı tabağı yapan yarışmacılar ise Esra, Eren ve Barış oldu.

3 yarışmacı haftaya yarışmaya kalmaya hak kazandı. Batuhan, Tanya, Uğur ve Kıvanç ise son 4'e kalan yarışmacılar oldu.

ESKİ ŞAMPİYON MASTERCHEF ALL STAR'A ÇOK ERKEN VEDA ETTİ

Yarışmacılar ikinci etapta Somer Şef'in perdeli pilav tarifini yaptı. Bu yemeği Batuhan ve Kıvanç başarılı bir şekilde yaptı. Tanya ve 2018 yılında şampiyon olan Uğur Kardaş son ikiye kaldı.

Tanya'nın tabağında bir talihsizlik yaşadı. Birçok kişi Tanya'nın elendiğini düşünürken şefler bambaşka bir karar verdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu yarışmada MasterChef 2018 sezonu şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda eden isim oldu.

ŞEFLERE SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan MasterChef yarışmacısı elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.

Uğur Kardaş Instagram hesabından yayımladığı pozlarına “Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum. Nasibim buymuş ne diyeyim... Teşekkürler” notunu düştü.

Kardaş'ın paylaşımını beğenenler arasında Tahsin Küçük de yer aldı. Yarışmacı arkadaşlarından Ayaz Geçer ise iyi dileklerde bulundu.

Kardaş'ın takipçileri "Bence hakkını yediler", "Kurgudan başka bir şey değil", "Yarışmaya geç gelmek dezavantaj", "Sen istediğin kadar tabağından memnun ol, orada 3 tane şef var. Açıklaman hiç hoş değil" yorumlarında bulundu.