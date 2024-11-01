MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

Yayınlanma: 01.11.2024 - 23:52

Güncelleme: 02.11.2024 - 00:14

TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef yarışmasında ödül heyecanı yaşandı. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından 6 yarışmacı potaya girdi. Eleme öncesinde yarışmacılar, nefes kesen bir ödül oyunu için son kez tezgah başına geçti. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım 2024 MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

1 KASIM CUMA MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?

1 Kasım Cuma günü oynanan oyunda ödül 100 bin TL oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Geçen hafta Kırmızı takımdaki yarışmacıların tamamının hazırladığı tabaklar gerekli kriterleri taşımadığı için 100 bin TL'lik ödül verilmedi. Böylelikle bu hafta gerçekleşecek ödül oyununda tutar 200 bin TL olarak açıklandı. Ödül oyunu finaline kalan isimler Muratcan ve Emre oldu. Büyük ödülü kazanan isim Emre oldu.