MasterChef döndürme böreği nasıl yapılır? Uşak mutfağının sevilen lezzeti döndürme böreği tarifi...
Döndürme böreği, hem göze hem de damağa hitap eden bir tarif olup, kültürel sofralara lezzet katar. Peki, MasterChef döndürme böreği nasıl yapılır? İşte, Uşak mutfağının sevilen lezzeti döndürme böreği tarifi...
Döndürme böreği, Uşak mutfağına özgü, yapımı özen isteyen ama sonuçta mis gibi kokusuyla damaklarda yer eden bir börek çeşididir. Yufkaların ince ince açılıp içine kıymalı veya ıspanaklı harç konulması, ardından tepsiye spiral şekilde yerleştirilmesiyle hazırlanan bu börek, özellikle özel günlerde ve davetlerde ikram edilir. Peki, MasterChef döndürme böreği nasıl yapılır? İşte, Uşak mutfağının sevilen lezzeti döndürme böreği tarifi...
DÖNDÜRME BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
5 adet yufka
300 gram kıyma veya ıspanak (isteğe bağlı)
1 adet kuru soğan (kıyma ile yapılacaksa)
1 çay bardağı sıvı yağ
Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için 1 yumurta sarısı
Susam veya çörek otu (isteğe göre)
DÖNDÜRME BÖREĞİ YAPILIŞI
İnce doğranmış soğanı yağda pembeleşene kadar kavurun, ardından kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Tuz ve baharatları ekleyin.
Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Ispanakları iyice yıkayıp ince ince doğrayın.
Hafifçe tuzlayarak suyunu çıkartın ve yağda kısa süre kavurun.
Baharatları ekleyin ve soğumaya bırakın.
Her bir yufkayı tezgaha serin ve üzerine fırça yardımıyla sıvı yağ sürün.
Yufkanın geniş kenarına hazırladığınız harçtan serpin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.
Sarılan yufkayı tepsiye spiral veya "döndürme" şeklinde yerleştirin.
Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsideki rulonun etrafına döndürerek ekleyin.
Böreğin üzerine fırçayla yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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