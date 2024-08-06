Yayınlanma: 06.08.2024 - 20:07

Güncelleme: 06.08.2024 - 20:07

MasterChef 2024 sezonu haftalar süren eleme turlarının ardından dün ilk kaptanlık oyunu ile başladı. Kaptanlık oyununun ardından 10'ar kişiden oluşan iki takım ve kaptanlar da seçildi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos'ta MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni sezonunun ilk kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan menemen istedi. En başarılı menemeni yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan birinci olarak mavi takım kaptanı olarak seçilen isim Emre oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Emre (K)

Muratcan

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Onur

Beril

Kerem

Beyza

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?

Ayşe (K)

Serhat

Çağlar

Eda

Nevzat

Alper

Ümmühan

Zeynep

Hakan

Deniz

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2024 sezonunun ilk takım oyununda şefler tarafından "Ege Mezeleri" istendi. Yarışmacılar önlüklerini en başarılı tabakları hazırlayabilmek için giydi. Gecenin sonunda karşı takımdan daha başarılı tabaklar hazırlayan taraf kazanırken kaybeden taraf dokunulmazlık oyununun ardından elemeye gidecek.