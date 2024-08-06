MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos'ta MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?
MasterChef 2024 sezonunda ilk takım oyunu büyük bir heyecanla başladı. Dün yayımlanan bölümde belirlenen kaptanlar kendi takımlarını kurdu ve ilk yarış için önlüklerini giydi. Bu gecenin sonunda kaybeden taraftan bir isim eleme potasına adını yazdıracak. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos'ta MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?
MasterChef 2024 sezonu haftalar süren eleme turlarının ardından dün ilk kaptanlık oyunu ile başladı. Kaptanlık oyununun ardından 10'ar kişiden oluşan iki takım ve kaptanlar da seçildi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos'ta MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni sezonunun ilk kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan menemen istedi. En başarılı menemeni yapmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan birinci olarak mavi takım kaptanı olarak seçilen isim Emre oldu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİM?
Emre (K)
Muratcan
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Onur
Beril
Kerem
Beyza
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİM?
Ayşe (K)
Serhat
Çağlar
Eda
Nevzat
Alper
Ümmühan
Zeynep
Hakan
Deniz
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2024 sezonunun ilk takım oyununda şefler tarafından "Ege Mezeleri" istendi. Yarışmacılar önlüklerini en başarılı tabakları hazırlayabilmek için giydi. Gecenin sonunda karşı takımdan daha başarılı tabaklar hazırlayan taraf kazanırken kaybeden taraf dokunulmazlık oyununun ardından elemeye gidecek.
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