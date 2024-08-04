MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

MasterChef 2024 sezonunda ana kadroda yarışacak olan 20 isim belli oldu. 4 gruptan toplam 48 yarışmacının yer aldığı elemede 20 isim ana kadroda yer almaya hak kazandı. Ana kadroda yarışacak olan 20. isim ise bugün belli oldu. İşte MasterChef 2024 yarışmacıları...

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2024 Pazar, 00:22
MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef 2024 sezonunda 3 turdan oluşan elemeler gerçekleşti.

İlk turda yarışmacılar kendilerine verilen 5 dakikalık sürede şeflere tabaklarını hazırladı. İkinci turda üst tura çıkmayı başaran yarışmacılar 3'er gruplar halinde eşleştirilmesinin ardından her gruptan bir isim üst tura çıkmaya hak kazandı.

Son tura çıkmayı başaran 48 yarışmacıdan ise sadece 20 isim ana kadroya adını yazdırdı. Ana kadroya dahil olan 20 yarışmacı dışında her gruptan yedekler de belli oldu. Elemelerin başlamasının ardından yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için yeniden önlüklerini giyecek.

12 kişiden oluşan dördüncü ve son gruptan 4 isim geçtiğimiz günlerde ana kadroya girdi. Ana kadronun son ismi de belirlendi... İşte, MasterChef 2024 yarışmacıları!

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

1 - SENA ZEYNEP GÜLTEPE

MasterChef 2024 sezonunun ilk yarışmacısı Zeynep oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

2 - HAKAN DÜNDAR

MasterChef 2024 sezonunun ikinci yarışmacısı Hakan oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

3 - ONUR ÜRESİN

MasterChef 2024 sezonunun üçüncü yarışmacısı Onur oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

4 - ÜMMÜHAN ÜNAVCI

MasterChef 2024 sezonunun dördüncü yarışmacısı Ümmühan oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

5 - DENİZ YILMAZ

MasterChef 2024 sezonunun beşinci yarışmacısı Deniz oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

6 - ÇAĞLAR AZIR

MasterChef 2024 sezonunun altıncı yarışmacısı Çağlar oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

7 - SERHAT GÜL

MasterChef 2024 sezonunun yedinci yarışmacısı Serhat oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

8 - ALPER ÖZTAMUR

MasterChef 2024 sezonunun sekizinci yarışmacısı Alper oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

9 - AYŞE EKİZ

MasterChef 2024 sezonunun dokuzuncu yarışmacısı Ayşe oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

10 - BERİL YAVUZ

MasterChef 2024 sezonunun onuncu yarışmacısı Beril oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

11 - SEMİHCAN TEMİZ

MasterChef 2024 sezonunun 11. yarışmacısı Semihcan oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

12 - EDA ÇAĞLAYAN

MasterChef 2024 sezonunun 12. yarışmacısı Eda oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

13 - MURATCAN SURAL

MasterChef 2024 sezonunun 13. yarışmacısı Muratcan oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

14 - EZGİ YILDIRIM

MasterChef 2024 sezonunun 14. yarışmacısı Ezgi oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

15 - NİGAR AKYILDIZ

MasterChef 2024 sezonunun 15. yarışmacısı Nigar oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

16 - BEYZA AYDIN

MasterChef 2024 sezonunun 16. yarışmacısı Beyza oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

17 - EMRE ÜN

MasterChef 2024 sezonunun 17. yarışmacısı Emre oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

18 - BATTAL KAAN ÖZDEMİR

MasterChef 2024 sezonunun 18. yarışmacısı Kaan oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

19 - KEREM BİLGİNER

MasterChef 2024 sezonunun 19. yarışmacısı Kerem oldu.

MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

20 - NEVZAT GÜRAY GÜROL

MasterChef 2024 sezonunun 20. yarışmacısı Nevzat oldu.

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