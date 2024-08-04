MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef 2024 sezonunda 3 turdan oluşan elemeler gerçekleşti.

İlk turda yarışmacılar kendilerine verilen 5 dakikalık sürede şeflere tabaklarını hazırladı. İkinci turda üst tura çıkmayı başaran yarışmacılar 3'er gruplar halinde eşleştirilmesinin ardından her gruptan bir isim üst tura çıkmaya hak kazandı.

Son tura çıkmayı başaran 48 yarışmacıdan ise sadece 20 isim ana kadroya adını yazdırdı. Ana kadroya dahil olan 20 yarışmacı dışında her gruptan yedekler de belli oldu. Elemelerin başlamasının ardından yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için yeniden önlüklerini giyecek.

12 kişiden oluşan dördüncü ve son gruptan 4 isim geçtiğimiz günlerde ana kadroya girdi. Ana kadronun son ismi de belirlendi... İşte, MasterChef 2024 yarışmacıları!