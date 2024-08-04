MasterChef 2024 yarışmacıları belli oldu: İşte sezon boyu yarışacak 20 isim!
MasterChef 2024 sezonunda ana kadroda yarışacak olan 20 isim belli oldu. 4 gruptan toplam 48 yarışmacının yer aldığı elemede 20 isim ana kadroda yer almaya hak kazandı. Ana kadroda yarışacak olan 20. isim ise bugün belli oldu. İşte MasterChef 2024 yarışmacıları...
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef 2024 sezonunda 3 turdan oluşan elemeler gerçekleşti.
İlk turda yarışmacılar kendilerine verilen 5 dakikalık sürede şeflere tabaklarını hazırladı. İkinci turda üst tura çıkmayı başaran yarışmacılar 3'er gruplar halinde eşleştirilmesinin ardından her gruptan bir isim üst tura çıkmaya hak kazandı.
Son tura çıkmayı başaran 48 yarışmacıdan ise sadece 20 isim ana kadroya adını yazdırdı. Ana kadroya dahil olan 20 yarışmacı dışında her gruptan yedekler de belli oldu. Elemelerin başlamasının ardından yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için yeniden önlüklerini giyecek.
12 kişiden oluşan dördüncü ve son gruptan 4 isim geçtiğimiz günlerde ana kadroya girdi. Ana kadronun son ismi de belirlendi... İşte, MasterChef 2024 yarışmacıları!
1 - SENA ZEYNEP GÜLTEPE
MasterChef 2024 sezonunun ilk yarışmacısı Zeynep oldu.
2 - HAKAN DÜNDAR
MasterChef 2024 sezonunun ikinci yarışmacısı Hakan oldu.
3 - ONUR ÜRESİN
MasterChef 2024 sezonunun üçüncü yarışmacısı Onur oldu.
4 - ÜMMÜHAN ÜNAVCI
MasterChef 2024 sezonunun dördüncü yarışmacısı Ümmühan oldu.
5 - DENİZ YILMAZ
MasterChef 2024 sezonunun beşinci yarışmacısı Deniz oldu.
6 - ÇAĞLAR AZIR
MasterChef 2024 sezonunun altıncı yarışmacısı Çağlar oldu.
7 - SERHAT GÜL
MasterChef 2024 sezonunun yedinci yarışmacısı Serhat oldu.
8 - ALPER ÖZTAMUR
MasterChef 2024 sezonunun sekizinci yarışmacısı Alper oldu.
9 - AYŞE EKİZ
MasterChef 2024 sezonunun dokuzuncu yarışmacısı Ayşe oldu.
10 - BERİL YAVUZ
MasterChef 2024 sezonunun onuncu yarışmacısı Beril oldu.
11 - SEMİHCAN TEMİZ
MasterChef 2024 sezonunun 11. yarışmacısı Semihcan oldu.
12 - EDA ÇAĞLAYAN
MasterChef 2024 sezonunun 12. yarışmacısı Eda oldu.
13 - MURATCAN SURAL
MasterChef 2024 sezonunun 13. yarışmacısı Muratcan oldu.
14 - EZGİ YILDIRIM
MasterChef 2024 sezonunun 14. yarışmacısı Ezgi oldu.
15 - NİGAR AKYILDIZ
MasterChef 2024 sezonunun 15. yarışmacısı Nigar oldu.
16 - BEYZA AYDIN
MasterChef 2024 sezonunun 16. yarışmacısı Beyza oldu.
17 - EMRE ÜN
MasterChef 2024 sezonunun 17. yarışmacısı Emre oldu.
18 - BATTAL KAAN ÖZDEMİR
MasterChef 2024 sezonunun 18. yarışmacısı Kaan oldu.
19 - KEREM BİLGİNER
MasterChef 2024 sezonunun 19. yarışmacısı Kerem oldu.
20 - NEVZAT GÜRAY GÜROL
MasterChef 2024 sezonunun 20. yarışmacısı Nevzat oldu.
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