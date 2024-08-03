Leziz Taş Kadayıf tarifi... MasterChef Taş Kadayıf nasıl yapılır?
MasterChef 2024 sezonunda yarışmacılar tarafından yapılan Taş Kadayıf tarifi araştırılıyor. İşte enfes Taş Kadayıf tarifi...
İçindeki cevizli veya fıstıklı harcıyla, dışının çıtır çıtır yapısıyla, üzerine dökülen şerbetin mükemmel uyumuyla sofralarınıza konuk olacak bu lezzet, her lokmasında sizi geçmişin ihtişamına götürecek. Bayramlarda, özel günlerde ya da canınız tatlı çektiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz taş kadayıf, misafirlerinizi de kendine hayran bırakacak. Tatlı krizlerinizi en lezzetli şekilde giderecek, eşsiz tatlardan biri olan taş kadayıf tarifi...
MALZEMELER
Hamur için:
2 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
1 tatlı kaşığı tarçın
Şerbet için:
2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 dilim limon
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Ilık su ve sütü bir kaba alın, içine toz şekeri ekleyip karıştırın.
Kuru mayayı ekleyin ve 10 dakika kadar bekleyin.
Unu ve tuzu geniş bir kaba alın. Üzerine mayalı karışımı ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hamuru ılık bir ortamda üzeri kapalı olarak yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Ceviz içini ince çekin ve tarçınla karıştırın.
Su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başlayınca limon dilimini ekleyin.
Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kaynatın ve ardından soğumaya
Mayalanan hamuru hafifçe karıştırın.
Isıtılmış ve yağsız bir tavaya bir kepçe hamur dökerek küçük yuvarlaklar oluşturun.
Hamurun üzeri göz göz olup tamamen kuruyana kadar pişirin (sadece tek tarafını pişirin).
Pişen kadayıfların içine cevizli harçtan bir miktar koyun ve yarım ay şeklinde kapatın.
Kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
Sıvı yağı derin bir tavada kızdırın.
Hazırladığınız kadayıfları altın rengi alana kadar kızartın.
Kızaran kadayıfları hemen soğuk şerbete atın ve birkaç dakika beklettikten sonra şerbetten çıkarın.
Şerbetini çeken taş kadayıfları servis tabağına alın ve dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin.
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