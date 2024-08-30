Yayınlanma: 30.08.2024 - 19:48

Güncelleme: 30.08.2024 - 19:48

MasterChef'te 3. ve son takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar eleme adayı olmamak için ter dökecek. Mavi takımın 2-0 üstünlük kurduğu haftada kırmızı takımdan 4 isim eleme adayı oldu. Dün yayımlanan bölümde ise yedeklerden ana kadroya girecek isim belirlendi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 30 Ağustos'ta eleme adayları kimler oldu? İşte ayrıntılar...

ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de yedeklere seçilen yarışmacılara ilk etapta 3 çeşit şeftali verilerek yaratıcılık tabağı istendi. 2 kişi servisi hazırlayacağı sıra kural ihlali yaparak elendi. Yedeklerden ana kadroya seçilen 4. yarışmacı belli oldu. İkinci etaba geçmeyi başaran 4 yarışmacı ikinci etapta yeniden yarıştı. İkinci etapta yuvarlama yemeği yapılması istendi. MasterChef Türkiye'nin yedeklerden ana kadroya geçen 4. yarışmacı Yudum oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

3. haftada yarışmaya veda eden isim Ümmühan oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beril

Muratcan

Onur

Beril

Emre

Nigar

Beyza

Akın

Ezgi

Çağlar

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Hakan

Eda

Kaan

Zübeyde

Nevzat

Alper

Ayşe

Semih

Kerem

Zeynep

MASTERCHEF'TE İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda şeflerden istenilen yemek kuru fasulye ve pilav oldu. Kaptanların seçimi ile eşleşen yarışmacılar karşılarındaki yarışmacıdan daha başarılı tabaklar hazırlamak için ter döktü. Gecenin sonunda daha fazla başarılı tabak çıkaran takım mavi takım oldu.

Kırmızı takımın kaybettiği ikinci gecede dokunulmazlık oyununu kazanan Onur haftanın üçüncü eleme adayı olark Çağlar'ı seçti. Yapılan oylamada ise eşit oylar alan Akın ve Muratcan'dan 4. eleme adayı olark seçilen isim kaptan Beril'in kararı ile Akın oldu.

3. TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım oyunu için Trabzon'a giden yarışmacılar Trabzon mutfağından yemekler hazırlayarak karşı taraftan daha fazla oy almaya çalışacak.