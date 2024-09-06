Yayınlanma: 06.09.2024 - 22:38

Güncelleme: 06.09.2024 - 22:38

MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının 5. haftası geride kaldı. Bu hafta da oynanan 3 takım oyununun ardından toplamda 6 isim eleme potasına dahil oldu. Yarın da potaya girecek olan 7. ismin ardından Pazar günü bir kişi hayallerine veda edecek. Yarışmaya veda edecek ismin yerine ise bugün yedeklerden biri ana kadroya dahil olacak. Peki, MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef'te eleme adayları kim? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

Bera

Huriye

Bartu

Şeyhmus

Enes

Ensar

Sercan

Beyza Nur

Adel

YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim milli maçtan sonra açıklanacak.