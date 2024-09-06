MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef'te eleme adayları kim?
MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olacak 5. isim için kıyasıya rekabet başladı. Ana kadroya dahil olmak isteyen yarışmacılar gecenin en başarılı yemeğini hazırlayarak ana kadroya girmek istiyor. Peki, MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef'te eleme adayları kim?
MasterChef 2024 sezonunda takım oyunlarının 5. haftası geride kaldı. Bu hafta da oynanan 3 takım oyununun ardından toplamda 6 isim eleme potasına dahil oldu. Yarın da potaya girecek olan 7. ismin ardından Pazar günü bir kişi hayallerine veda edecek. Yarışmaya veda edecek ismin yerine ise bugün yedeklerden biri ana kadroya dahil olacak. Peki, MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı kim oldu? MasterChef'te eleme adayları kim? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE YEDEK KADRODA KİMLER VAR?
- Bera
- Huriye
- Bartu
- Şeyhmus
- Enes
- Ensar
- Sercan
- Beyza Nur
- Adel
YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de 6 Eylül Cuma günü yedeklerden ana kadroya giren isim milli maçtan sonra açıklanacak.
Etiketler: #Masterchef Türkiye #MasterChef 2024 #aday
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