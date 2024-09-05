MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 5 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te takım oyunları büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmacılar haftanın üçüncü takım oyunu için mücadele etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 5 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te yeni haftanın ikinci takım oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Manisa'da yemeklerini yapan yarışmacılar haftanın son oyununda ter dkötü. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 5 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
4. haftada yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Beril
Nigar
Beyza
Ezgi
Ayşe
Zeynep
Zübeyde
Eda
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Kaan
Nevzat
Alper
Semih
Kerem
Hakan
Muratcan
Akın
Emre
Onur
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü takım oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar Manisa'da kazanmak için ocakları ateşe verdi. Kazanan takım Mavi Takım oldu.
MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'in 5.haftasında Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kazanan yarışmacı Şirin oldu. Şirin ilk eleme adayı olarak Eda'yı seçti.
HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Şirin bireysel yarışmayı kazanarak Eda'yı ilk olarak eleme potasına gönderdi. Yapılan açık oylamada da haftanın takım oyunlarından gelen son eleme adayı da Zeynep oldu.
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