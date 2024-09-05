Yayınlanma: 05.09.2024 - 23:43

Güncelleme: 06.09.2024 - 00:15

MasterChef'te yeni haftanın ikinci takım oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Manisa'da yemeklerini yapan yarışmacılar haftanın son oyununda ter dkötü. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 5 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

4. haftada yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beril

Nigar

Beyza

Ezgi

Ayşe

Zeynep

Zübeyde

Eda

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaan

Nevzat

Alper

Semih

Kerem

Hakan

Muratcan

Akın

Emre

Onur

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü takım oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar Manisa'da kazanmak için ocakları ateşe verdi. Kazanan takım Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 5.haftasında Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kazanan yarışmacı Şirin oldu. Şirin ilk eleme adayı olarak Eda'yı seçti.

HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Şirin bireysel yarışmayı kazanarak Eda'yı ilk olarak eleme potasına gönderdi. Yapılan açık oylamada da haftanın takım oyunlarından gelen son eleme adayı da Zeynep oldu.