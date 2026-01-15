Masum sanılıyor ama önemli: Bu belirtiler kanserin gizli habercisi olabilir

Kanser söz konusu olduğunda, “erken belirti” denilen işaretler çoğu zaman tek bir hastalığa özgü olmayabiliyor. Masum görünen pek çok şikâyet, başka bir sağlık sorununun belirtisi olabileceği gibi, bazı durumlarda kanserin ilk uyarıları arasında da yer alabiliyor. Cancer Research UK, bu nedenle vücudun verdiği genel sinyallerin özellikle uzun süre devam etmesi halinde bir hekim tarafından değerlendirilmesini öneriyor.

KANSER BELİRTİLERİ NEDEN KARIŞABİLİYOR?

Kanserin 200’den fazla türü bulunuyor ve her biri farklı organ ve sistemleri etkileyebiliyor. Bu nedenle belirtiler de kişiden kişiye ve kanserin türüne göre değişebiliyor. Örneğin akciğer kanserinin ortaya çıkardığı işaretler ile pankreas kanserinin belirtileri aynı şekilde seyretmeyebiliyor. Uzmanlar, bu nedenle kişinin kendi kendine teşhis koymak yerine şüphe duyduğunda bir sağlık profesyoneline başvurmasının önemine dikkat çekiyor. İşte, diğer hastalıklarla karıştırılabilen kanser belirtileri...

1) AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI

Cancer Research UK’ye göre açıklanamayan ve ani kilo kaybı, geniş kapsamlı bir belirti olarak değerlendiriliyor. Buradaki kritik nokta, küçük dalgalanmalar değil; kısa süre içinde belirgin bir kilo kaybının “hiçbir neden yokken” ortaya çıkması.

Kilo değişimleri zaman içinde belli ölçüde normal kabul edilebiliyor. Ancak kişi herhangi bir diyet uygulamıyor, yaşam tarzında belirgin bir değişiklik yapmıyor ve buna rağmen hızlı kilo kaybediyorsa bu durumun dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Cancer Research UK, “Zaman içinde küçük kilo değişimleri normaldir. Ancak siz ya da çevrenizdekiler, kilo vermeye çalışmıyorken fark edilir ölçüde kilo kaybettiğinizi düşünüyorsa doktorunuza söyleyin” uyarısında bulunuyor.

2) SÜREKLİ YORGUNLUK (BİTKİNLİK)

Yorgunluk, en sık görülen şikâyetlerden biri ve pek çok farklı nedene bağlı olabiliyor. Uykusuzluk, stres, yoğun çalışma temposu, depresyon gibi etkenler yorgunluğu artırabiliyor.

Ancak Cancer Research UK, bazı kanser türlerinde de uzun süren ve açıklanamayan yorgunluk halinin görülebileceğini belirtiyor. Özellikle “her gün ve sürekli” hissedilen bitkinlik, günlük yaşamı etkileyen bir düzeye ulaşıyorsa dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kurum, “Normalden daha yorgun hissetmenizin birçok nedeni olabilir; özellikle uyku sorunu yaşıyor ya da stres altındaysanız. Ancak sürekli yorgunsanız veya yorgunluğunuzun net bir nedeni yoksa doktorunuzla görüşün” değerlendirmesini paylaşıyor.

3) YOĞUN GECE TERLEMESİ VE ATEŞ

Yoğun gece terlemeleri ve ateş, çoğu zaman enfeksiyonlarla ilişkilendirilen belirtiler arasında yer alıyor. Bazı ilaçların yan etkisi olarak da görülebiliyor. Ayrıca menopoz dönemindeki kadınlarda gece terlemeleri sık yaşanabilen bir durum.

Buna karşın Cancer Research UK, özellikle “sırılsıklam edecek kadar ağır” gece terlemeleri ya da nedeni açıklanamayan ateşin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Kurumun açıklamasında, “Gece terlemesi veya yüksek ateş enfeksiyonlardan ya da bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklanabilir. Menopoz döneminde de sık görülür. Ancak çok yoğun, drenaj gibi gece terlemeleriniz veya açıklanamayan ateşiniz varsa doktorunuzla konuşun” ifadeleri yer alıyor.