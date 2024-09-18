Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:52

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:52

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un eseri "Masumiyet Müzesi", Netflix tarafından diziye uyarlanıyor. Yakında çekimlerine başlanacak dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Peki, Masumiyet Müzesi dizisinin Füsun'u Eylül Lize Kandemir kimdir? Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, 2001 yılında İstanbul'da doğmuş olan genç bir oyuncudur. Tam adı Eylül Lize Kandemir olan oyuncu, ekran kariyerine 2020 yılında adım atmıştır. Genç yaşına rağmen, oyunculuk dünyasında dikkat çeken projelerde yer almıştır.

Kariyer Başlangıcı

Eylül Kandemir'in ekranlara ilk adımı, 2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisinde Filiz karakteri ile olmuştur. Bu dizi, Ayça Ayşin Turan ve Alperen Duymaz gibi ünlü isimleri barındıran bir yapımdır ve Kandemir, bu projede dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

Reklam ve Diğer Projeler

Kandemir, Zemheri dizisinden sonra Mavi markasının reklamında da yer almıştır. Bu reklam çalışması, onun reklam dünyasında da adını duyurmasına katkıda bulunmuştur.

Dizi Kariyeri

Kandemir'in oyunculuk kariyerindeki önemli adımlardan biri, Elbet Bir Gün dizisinde Janset Ekin karakterini canlandırdığı dönemde gerçekleşmiştir. Bu dizi, 2021 yılında ekranlara gelmiş ve Kandemir'in oyunculuk yeteneklerini daha geniş bir izleyici kitlesine tanıtmıştır.

Aynı yıl, Ah Nerede dizisinde Ferda karakteri ile rol almış ve bu projede de başarılı performansı ile dikkat çekmiştir.

2022 yılında, Kardeşlerim dizisinde Yasemin Yılmaz karakteri ile rol almış ve bu dizi, onun oyunculuk kariyerinde bir diğer önemli adım olmuştur.