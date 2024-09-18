Masumiyet Müzesi dizi oluyor: Selahattin Paşalı başrolde...

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:30

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk imzalı Masumiyet Müzesi dizi oluyor. Netflix tarafından uyarlanacak olan dizinin kadrosunda yer alacak isimler belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre proje dokuz bölümlük bir mini dizi olarak oluşturuldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan oturacak. Ertan Kurtulan’ın senaristliğini üstlendiği yapımda yazar Orhan Pamuk'un onaylamadığı hiçbir değişikliğin yapılamayacağı da vurgulanıyor.

Romanın ana kahramanı İstanbullu zengin bir ailenin oğlu olan Kemal'i Selahattin Paşalı canlandıracak.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayımlanan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başlayan Selahattin Paşalı, Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. Masumiyet Müzesi, geçtiğimiz günlerde ikinci sezonunu izleyicisi ile buluşturan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya'ya eşlik eden Paşalı'nın üçüncü Netflix dizisi olacak.

Star TV'de yayımlanan Ömer dizisinde başrolde yer alan Selahattin Paşalı, Altın Kelebek Ödülleri ve GQ Türkiye Men of The Year Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİNİN KADROSU

Dizide Kemal karakterine Selahattin Paşalı hayat verecek. Kemal'in aşık olduğu Füsun'u ise Eylül Lize Kandemir canlandıracak. Kemal'in nişanlısını olarak yer alacak isim ise Oya Unustası.

MASUMİYET MÜZESİ KİTABININ KONUSU

1975 yılında başlayan hikâye, tekstil zengini Basmacı ailesinin okumuş 30 yaşındaki oğulları Kemal ile uzak akrabaları, yoksul Keskin ailesinin 18 yaşındaki güzel kızı, tezgahtarlık yapan Füsun arasındaki aşkı anlatıyor.

2012'DE MÜZE OLMUŞTU

Orhan Pamuk, hayatı boyunca topladığı, biriktirdiği nesneleri, İstanbul'da kurduğu roman ile aynı adı taşıyan bir müzede sergiliyor. 28 Nisan 2012'de açılan Masumiyet Müzesi, Çukurcuma'da yer alan 1897 yapımı üç katlı tarihi bir binada bulunuyor.