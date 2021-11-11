Masumlar Apartmanı yayın akışından kaldırıldı

11 Kasım 2021 Perşembe, 11:39

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı yapımın 47. bölümünün her zamanki gibi Salı akşamı yani 16 Kasım'da yayınlanması bekleniyordu ancak milli maçlar nedeniyle sevilen diziye bir hafta ara verilecek.

MİLLİ MAÇ YAYINLANACAK

Masumlar Apartmanı yerine 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ- Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ekrana gelecek. Maçın öncesinde ise dizinin kolaj bir bölümü yayınlanacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 23 Kasım Salı günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.



