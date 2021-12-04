Matrix Ressurrections'tan yeni fragman geldi: 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir'
24 Aralık'ta vizyona girecek olan, serinin dördüncü filmi Matrix Resurrections'tan yeni bir video yayınlandı. 'Déjà V' başlığıyla yayınlanan video, hem Matrix Resurrections'tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.
Warner Bros., Matrix serisinin dördüncü filmi "The Matrix Resurrections"tan yeni fragman yayınladı. "Déjà Vu" adlı fragman, hem Matrix Resurrections'tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.
Paylaşılan video da Trinty'nin 'Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur' açıklamasıyla ve Neo'nun yine bir siyah kedi görmesiyle başlıyor.
Beyaz Perde’nin aktardığına göre, videoda ‘Change' (Değişim) yazısı vurgulanıyor ve bilinmeyen bir kişi tarafından söylenen 'Yeni bir şey yaratmak için neden eski kodu kullanasın?' sözü duyuluyor. Devamında ise yine bilinmeyen bir kadın sesinden 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir' cümlesi geliyor.
Filmin senaristlerinden David Mitchell, yaptığı bir açıklamada 'Matrix Resurrrections'ın basit bir şekilde bir devam filmi olarak ele alınamayacağını' söylemişti.
Filmin yeni fragmanı şu şekilde:
Video Haberler
- ''Ekonomi bakanı değil, bakmayanı aranıyor''
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
En Çok Okunan Haberler
- Doların düşeceği tarihi açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- 'Yaka paça götürüldük'
- Yavaş'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Yurttaşlar hayat pahalılığına karşı yine sokakta