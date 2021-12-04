Matrix Ressurrections'tan yeni fragman geldi: 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir'

Warner Bros., Matrix serisinin dördüncü filmi "The Matrix Resurrections"tan yeni fragman yayınladı. "Déjà Vu" adlı fragman, hem Matrix Resurrections'tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.

Paylaşılan video da Trinty'nin 'Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur' açıklamasıyla ve Neo'nun yine bir siyah kedi görmesiyle başlıyor.





Beyaz Perde’nin aktardığına göre, videoda ‘Change' (Değişim) yazısı vurgulanıyor ve bilinmeyen bir kişi tarafından söylenen 'Yeni bir şey yaratmak için neden eski kodu kullanasın?' sözü duyuluyor. Devamında ise yine bilinmeyen bir kadın sesinden 'Belki bu, düşündüğümüz hikaye değildir' cümlesi geliyor.





Filmin senaristlerinden David Mitchell, yaptığı bir açıklamada 'Matrix Resurrrections'ın basit bir şekilde bir devam filmi olarak ele alınamayacağını' söylemişti.



