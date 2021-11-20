The Matrix Resurrections'ın merakla beklenen posteri yayınlandı
Son filmi 2003 yılında vizyona giren bilim kurgu serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ın posteri yayınlandı. The Matrix serisinin son filmi The Matrix Resurrections 24 Aralık 2021’de seyirci karşısına çıkacak.
Son filmin üstünden 18 yıl geçtikten sonra vizyona girmeye hazırlanan dördüncü filmin başrolünde de Keanu Reeves, Neo rolünü yeniden canlandırıyor.
ABD'de 22 Aralık'ta vizyona girecek olan The Matrix Resurrections Türkiye ise 24 Aralık 2021’de sinemalara gelecek. Filmi, aynı tarihte HBO Max dijital yayın platformu üzerinden izlemek de mümkün olacak.
Son olarak filmin merakla beklenen afişi de yayınlandı.
Yeni filmin posterinde öne çıkan Neo’ya 1999’dan 2003’e kadar bir önceki üçlemede Trinity’i canlandıran tanıdık bir yüz; Carrie-Anne Moss eşlik ediyor.
Ayrıca Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Jada Pinkett smith ve Lambert Wilson gibi isimler de filmde yer alıyor.
Pandemi öncesi Matrix 4 ile John Wick 4'in aynı anda vizyonana girmesi ve 21 Mayıs 2021'in Dünya Keanu Reeves günü ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak planlar koronavirüs engeline takıldı.
Matrix öne çekilirken John Wick'in ise 27 Mayıs 2022'de vizyona gireceği açıklandı.
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