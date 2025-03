Matthew McConaughey beyazperdeye geri dönüyor

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:32

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:32

Yıldızlararası, Sınırsızlar Kulübü ve Kaçak gibi yapımlarla adından söz ettiren Matthew McConaughey, uzun bir aranın ardından yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

Son olarak 2019 yılında Guy Ritchie imzalı The Gentlemen filminde Hugh Grant ve Colin Farrell ile birlikte rol alan ünlü oyuncu, bu kez The Rivals of Amziah King adlı yapımda başrolde yer alacak.

"OYUNCULUK YAPMAYI NE KADAR SEVDİĞİMİ FARK ETTİM"

Beyazperdeye dönüşüyle ilgili Variety'ye konuşan 55 yaşındaki McConaughey, Independent Türkçe'nin haberine göre şunları söyledi:

"Birkaç şeyi yeniden hatırladım. Birincisi, oyunculuk yapmayı gerçekten ne kadar sevdiğimi fark ettim. İkincisi, kendime dedim ki, 'Hey McConaughey, sen bu işte gerçekten çok iyisin.' Üçüncüsü ise, oyunculuğun benim için bir dinlence olduğunu anladım. Performans sergilerken tamamen ona odaklanıyorum. Sabah evden çıkarken eşim bana, 'Git, işini yap. Çocuklarla ilgileniyorum, biz iyiyiz' diyor. İşte bu benim için tatil gibi, çünkü o an sadece tek bir şeye, karakterimin gerçeğini bulmaya odaklanıyorum."

Andrew Patterson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Rivals of Amziah King, dünya prömiyerini ABD'nin Teksas eyaletinde her yıl düzenlenen SXSW Festivali kapsamında yapacak. Film, festivalde iki kez gösterilecek.

2013’TE OSCAR KAZANMIŞTI

Matthew McConaughey, 2013 yılında Jean-Marc Vallée'nin yönettiği Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünün sahibi olmuştu.