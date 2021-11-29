Oscarlı oyuncu Matthew McConaughey, Teksas Valiliği için kararını verdi
ABD'de şimdiden 2022 seçimlerinin en merakla beklenen sandık mücadelesinin yaşanacağı Teksas'da koronavirüsle ilgili tartışmalı kararlar veren vali Abbott üçüncü kez koltuğa aday. Uzun süredir bu göreve yakıştırılan oyuncu McConaughey ise 'şimdilik' siyasete atılmama kararı aldı.
Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) ve Magic Mike (Striptiz Kulübü) filmlerinin ABD'li yıldızı Matthew McConaughey sonunda Teksas valiliğine aday olup olmayacağı beklentisini nihayete erdirdi.
Uzun süredir kendisi de adaylığa sıcak bakan Oscarlı oyuncu, dün Instagram hesabından paylaştığı 3 dakikalık videoda, 'şimdilik' siyasi liderlik yoluna girmeme kararı aldığını duyurdu.
Anketlere göre adaylığı halinde görevdeki vali Greg Abbott'tan daha çok destek toplayacağı görülen 52 yaşındaki McConaughey, bunun yerine diğerlerinin başarısı için yolu açan işkolları ve kurumları destekleyeceğini söyledi.
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