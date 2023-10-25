Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:18

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:18

Müzisyen Uzay Heparı ile evli olan Zeynep Tunuslu, katıldığı programda eşinin hayatını kaybettiği kazayı anlatmasının ardından Uzay Hepari'nin hayatı merak edildi. Peki, Uzay Hepari kimdir, nereli, kaç yaşında? Uzay Hepari ne zaman öldü? Uzay Hepari-Demet Akbağ olayı nedir?

UZAY HEPARİ KİMDİR?

Uzay Heparı, 4 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi. Heparı, çocukluğunda klasik müzik eğitimi aldı. 1980'lerin ortasında lisede yıllarında Garo Mafyan'ın şeflik yaptığı efsane İstanbul Gelişim Orkestrası'na girerek elektro klavyede kendisini geliştirdi.

19 yaşındayken ilk olarak Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü (1988) albümünde piyano çalarak kariyerine başladı. Aynı dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda okumaktaydı.

Heparı, 1990'lı yılların başından itibaren birçok pop albümündeki düzenlemeleriyle müzik dünyasında yükseldi. Daha sonra 90'lı yılların pop dünyasında Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan Sezen Aksu'nun ekibinde yer almaya başladı. Aşkın Nur Yengi'nin Hesap Ver (1991) ve Sıramı Bekliyorum (1993), Sertab Erener'in Sakin Ol! (1992) ve Lâ'l (1994), Sezen Aksu'nun Deli Kızın Türküsü (1993), Levent Yüksel'in Med Cezir (1993) ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek (1994) gibi albümlerdeki düzenlemeleri ve besteleriyle dönemin çok büyük albümlerine imza attı. Bazı sanatçıların kliplerinde de rol aldı. 1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (1994) adlı filmde başrolde yer alarak oyunculuğa başladı.

UZAY HEPARI'NIN ÖZEL HAYATI

Adı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile anılan Uzay Heparı, 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Heparı vefat ettiğinde hamile olan Tunuslu, Ocak 1995’te oğulları Uzay Kanat Heparı’yı dünyaya getirdi.

UZAY HEPARİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

20 Mayıs 1994 tarihinde, Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü üzerinde çalışmaktayken, kısa süre önce aldığı motoru ile Etiler Koç köprüsü üzerinde Küfe Bar'daki programına gitmekte olan Demet Akbağ'ın park halindeki arabasına çarptı ve International Hospital'de 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde saat 10.50'de hayatını kaybetti. 1 Haziran'da Teşvikiye Camii'nden kaldırılan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

UZAY HEPARİ-DEMET AKBAĞ OLAYI NEDİR?

Uzay Heparı, 20 Mayıs 1994'te motosikleti ile Etiler Koç köprüsü üzerinde Demet Akbağ'ın park halindeki arabasına çarpmışmıştı.

Hastanede 11 gün boyunca bitkisel hayatta kalan Heparı, 31 Mayıs 1994 tarihinde vefat etmişti.

Demet Akbağ, o geceyi "Saat 11 buçuk sularıydı. Müthiş bir ses geldi arabadan. İlk defa başıma bir şey geldi ne olduğunu anlayamamıştım. Birden bire durdu araba. Benim durmamla arkadan gelip çarpması bir oldu. Daha sonra arabamdan indim. Bir çocuk yatıyordu yerde, tanıyamadım. O sırada bir taksi geldi. Onu arabaya aldığımızda Uzay olduğunu farkettim. Hastaneye gidene kadar nefes alıyordu" sözleriyle anlatmıştı.

O dönem Uzay Heparı ile evli olan modacı Zeynep Tunuslu, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına konuk oldu. Tunuslu, eşi Heparı'nın geçirdiği kaza ile ilgili "Demet Akbağ keşke araba kullanmayı bilip yola çıksaydı ve kaza hiç olmasaydı. Bu talihsiz bir kaza değil, trafik kurallarının ihlaliydi. Araba kullanmayı bilmeyen bir insanın panikleyip kör noktada dörtlülerini yakmayarak beklemesi ile sonuçlanan bir şey. Maalesef Türkiye'de cezalar hafif oldukça araba kullanmayı bilmeyen insanlar bu tip kazalara sebep olacak" dedi.