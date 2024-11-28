Yayınlanma: 28.11.2024 - 14:05

Güncelleme: 28.11.2024 - 14:05

Türkiye'nin gündemine oturan sahte dolar skandalında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Peki, Mavi dolar ve beyaz dolar nedir, farkları nelerdir?

DÖVİZ BÜROLARINDA SADECE MAVİ DOLAR KABUL EDİLİYOR

Son günlerde döviz bürolarına giden vatandaşlar büroların sadece 'mavi dolar' kabul ettiğini belirtiyor. Peki mavi ve beyaz dolarla tam olarak ne kastediliyor?

BEYAZ DOLAR NEDİR?

Bakırköy'deki örnekte görüldüğü gibi gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar 1999 yılı tasarımlı 100 dolarlık banknotların sahtesi. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi uzun yıllar dolaşımda en çok yer alan 100 dolarlık banknotlar bu 'beyaz' dolarlardı.

MAVİ DOLAR NEDİR?

2009'dan itibaren ise aşağıda gördüğünüz mavi şeritli ve hafif mavi tonunun yer aldığı dolarlar basılmaya başlandı. Şu anda gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlar arasında henüz 'mavi' dolara rastlanmadı. Dolayısıyla işlemlerini tamamen durdurmak istemeyen döviz büroları 'mavi' dolar şartı öne sürüyor.