4B Hareketi nedir? 4B Hareketi neden internette trend oldu?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:55

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:55

Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından çok sayıda Amerikalı kadın 4B hareketine katılma kararı aldı. Peki, 4B Hareketi nedir? 4B Hareketi neden internette trend oluyor?

4B hareketi nedir?

4B hareketi, Güney Kore'de ortaya çıkan ve kadınları tüm cinsiyetler eşit haklara sahip olana kadar erkeklerle evlenmemeye, çıkmamaya, seks yapmamaya ya da çocuk sahibi olmamaya (yani bu 4 eyleme hayır demeye) davet eden feminist bir hareket. Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından kadınlar bu hareketin ABD'de de yaygınlaşması için TikTok, X ve Instagram'dan çağrıda bulunuyor. 4B hareketinin Amerikan siyasetine uyarlanmasına ilişkin tartışmalar sosyal medyada bu aralar oldukça fazla konuşuluyor.

4B ne anlama geliyor?

4B, Korece'de dört "B" ya da "Nos" anlamına gelmektedir. Bunlar "bisekseu" (erkeklerle seks yok); "biyeonae" (erkeklerle çıkmak yok); "bihon" (erkeklerle evlenmek yok) ve "bichulsan" (çocuk sahibi olmak yok).

Sosyal medyada 4B hareketi nasıl ivmelendi?

Tiktok'ta Maria Barberieri isimli kadın eline bir makas almış "Amerika'dan vazgeçtim, bu saçı boyamaktan da vazgeçtim, saçlarımın uzun olmasını da istemiyorum, güzellik ürünleri kullanmıyorum, güzel olmaya çalışmıyorum, erkeklerin olmamı istediği her şeyden vazgeçtim, çünkü belli ki bizi umursamıyorlar.” diyor ve saçlarını kesmeye başlıyor. Bu hareketten sonra pek çok kadın kafasını kazıyan videolarını paylaştı. Tıpkı Güney Kore'de kadınların yaptığı gibi. Amerikalı kadınlar bunu yaparak, tüm kadınlara ve kız çocuklarına bir nesneden daha fazlası olduklarının mesajını verip, güzellik standartlarını reddeden radikal bir eylemde bulunduklarını söylüyorlar.

Güney Kore'de 4B hareketi ne anlama geliyor?

2010 yılında, Güney Kore'de, kadınların hayatlarında erkekleri merkeze almaktan vazgeçtikleri 4B hareketi, bu ülkede yaşanan kadın düşmanlığına bir yanıt olarak gelişti. Kadınlar evlilik (bihon), doğum (bichulsan), romantizm (biyeonae) ve cinsel ilişkilerden (bisekseu) uzak durma eylemi başlattılar. Güney Kore'de yaygınlaşan kadına şiddetin, gizli kameralarla yapılan yasadışı film çekimlerinin, pornografinin, cinsiyetler arası ücret farklılıklarının ve ayrımcılığın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Feminist bir hareketti. New York Times'ın haberine göre Güney Kore düşük doğum oranına sahip bir ülke. Çünkü devlet teşviklerine rağmen pek çok kadın anne olmayı istemiyor ve kendilerinin “bebek yapma makinesi” gibi görülmesini reddediyordu. 2018'e gelindiğinde kadınlar seslerini duyurmak için saçlarını kazıttıkları videolar yayınlıyorlardı.

4B hareketi ABD'de neden trend oldu?

2010'larda başlayan bu hareket bu yılın başlarına kadar ABD'de dikkat çekmemişti. Ancak seçimden sonra işler değişti. ABD'de yapılan seçim kürtaja erişimin kısıtlı olduğu bir kadın hakları referandumuna dönüştü. Trump'ın atadığı Yüksek Mahkeme Yargıçları sayesinde kürtaj federal bir hak olmaktan çıkarıldı. Seçim sonuçlarıyla birlikte Trump'ın kadınlara yönelik tutumu diğer pek çok ABD'li erkeğe de yansımıştı, kadın düşmanı söylemler arttı.

Seçilmiş Başkan Trump'ın cinsiyetçilik sicili uzun ve karmaşık. Sadece kadınlar hakkında nasıl konuşması gerektiğini bilmediği gibi güçlü pozisyonlardaki önemli kadınlara nasıl hitap etmesi gerektiğini de bilmiyor. Seçim süresi boyunca Harris'in ilk adını doğru telaffuz etmeyi reddetti, aşağılayıcı lakaplar kullandı. Geçmişte Hillary Clinton'a “sahtekar” ve “deli”, Demokrat senatör Elizabeth Warren'a “aptal” gibi laflar etmişti.

Kadınlar 4B feminist hareketine yöneliyor

Cinsel istismardan sorumlu tutulan Donald Trump'ın başkanlığı kazanmasıyla birlikte bazı kadınlar, Güney Kore'deki 4B feminist hareketine yöneldi. 4B hareketine yönelik google aramaları, Trump'ın ABD başkanlığını kazanacağının kesinleşmesinden sonraki saatlerde arttı; Trump'ın genç erkek seçmenlere hitap etme konusunda büyük kazanımlar elde ettiği seçimden sonra...

Çoğu kişi, 4B hareketinin kendisini değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın düşmanlığını vurgulamak için bu konuyu tartışıyor. Örneğin, hareketin tehdidi bile bazı Trump hayranları arasında büyük bir tepki uyandırdı. Bu durum, erkeklerin davranışlarından duydukları hoşnutsuzluğu daha fazla kadının dile getirmesiyle belki de bir tür toplumsal değişim başlatabilir.