Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:41

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:41

Şirinler bir zamanların efsane çizgi filmleri arasında yer alıyor. Türkiye'de de oldukça büyük bir popülaritesi bulunan şirinler çizgi filminde yer alan karakterlerin tarzında çizilmiş bir kedi son zamanlarda insanların karşısına çıkmaya başladı. Sosyal medyada yer alan bu yeni akımı insanlar oldukça çok merak ediyor. Peki Mavi şirin kedi nedir? Mavi şirin kedi ne anlama gelmektedir?

MAVİ ŞİRİN KEDİ NEDİR?

Bu viral görsel aslında çok yeni değil, neredeyse on yıl öncesine dayanıyor. Sanatçı Nate Hallinan tarafından 2014 yılında yaratılmıştır. Hallinan, insanların uzun süredir sorduğu "Ya Şirinler gerçek olsaydı?" sorusu üzerine düşünürken bu eseri oluşturdu. Hallinan, web sitesinde bu eser için "Şirinlerin avcı-toplayıcı bir toplum olduğuna inanılıyor. Gördüğünüz gibi, bu küçük adam başarılı bir maceradan dönüyor. Bir Şirin'i fark etmek genellikle zordur; çok endişeli ve kurnazdırlar. Ne yazık ki, tıbbi özellikleri için avlandıkları söyleniyor. Belirlemek zor, ancak çok fazla Şirin kolonisi kalmadığı düşünülüyor," ifadelerini kullanmıştır.



MAVİ ŞİRİN KEDİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Dokuz yıl sonra bu eser TikTok'ta bir fenomen haline geldi. Diğer sosyal medya platformlarına da kısa sürede yayılan fotoğraf genellikle Alan Walker'ın "The Spectre" şarkısı eşliğinde paylaşılan videolarda yer almış ve viral bir sansasyon haline gelmiştir. Mavi kedinin aslında bir anlamı yok. Sadece insanlar videoların içinde alakasız yerlere koyarak yeni bir akım (meme) başlatmıştır. Bu yeni akım Rusya'da ortaya çıkmıştır.

