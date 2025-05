Yayınlanma: 09.05.2025 - 22:04

Güncelleme: 09.05.2025 - 22:04

Türkiye'deki kullanıcılar ise "Max Türkiye’de nasıl izlenir?" ve "Max üyeliği ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Max Türkiye'de nasıl izlenir, üyeliği ne kadar? Max'te hangi dizi ve filmler var?

HBO MAX NEDİR?

HBO Max, Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network ve daha birçok markanın içeriklerini tek çatı altında toplayan bir dijital yayın platformudur. Platformda The Last of Us, Euphoria, House of the Dragon, Succession, Friends, The Big Bang Theory gibi popüler yapımlar yer alıyor. Aynı zamanda yeni çıkan Warner Bros. filmleri de sinema sonrası kısa sürede platformda izlenebiliyor.

MAX NE ZAMAN TÜRKİYE'DE ERİŞİME AÇILDI?

HBO Max, Warner Bros. Discovery'nin dijital yayın platformu Max adıyla, 15 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'de resmen erişime açıldı. Bu lansmanla birlikte, daha önce BluTV üzerinden sunulan içerikler Max platformuna taşındı ve BluTV markası Max'e dönüştü.

MAX ÜCRETİ NE KADAR?

HBO Max standart üyelik ücreti aylık 229,90 TL. Yıllık standart ücreti ise 2.299 TL olarak belirlendi





MAX ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Tarayıcıdan "Max" sitesine girdikten sonra standart veya reklamsız seçeneği ile üye olmak mümkün.

BLU TV ÜYELİĞİ İLE MAX'E GİRİŞ YAPILABİLİR Mİ?

Önceden BluTV abonesi olanlar Max kullanabilecek.

MAX TÜRKİYE'DE NELER İZLENEBİLİR?

Uluslararası Dizi ve Filmler

The Last of Us (2. Sezon): Post-apokaliptik dünyada geçen bu popüler dizi, yeni sezonuyla Max’te yer alıyor.

The White Lotus (3. Sezon): Eleştirel bakış açısıyla zengin tatilcileri konu alan bu dizi geri döndü.

The Handmaid’s Tale (Final Sezonu): Distopik atmosferiyle dikkat çeken dizi, final sezonuyla izleyicisiyle buluşuyor.

House of the Dragon: Game of Thrones’un ön hikayesi olan bu epik dizi, yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkıyor.

Succession, Euphoria, Chernobyl gibi ödüllü HBO dizileri

Warner Bros. filmleri: Barbie, The Batman, Dune, The Matrix serisi gibi sinema filmleri kısa sürede Max’e geliyor.

Discovery+ belgeselleri: Doğa, suç, yaşam ve bilim temalı yüksek kaliteli belgeseller platformda mevcut.

Yerli Yapımlar

Magarsus (Yeni bölümler): BluTV döneminden tanıdığımız bu yapım, Max'te devam ediyor.

Kaos’un Anatomisi: Suç ve dram unsurlarını barındıran dikkat çekici yeni dizi.

Feride ve Jasmin: Max’in yerli orijinal içerikleri arasında yer alıyor.

Saygı, Bartu Ben, Çıplak gibi BluTV döneminden sevilen yapımlar da Max arşivine dahil edildi.