Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu hangisi?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 19:17

Güncelleme: 09.05.2025 - 19:17

Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Instagram oldu. Instagram toplamda 58 milyonu geride bırakmayı başardı.

We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer verilen bilgilere göre Türkiye'de internet kullanan kişi sayısı 77,3 milyon. Burada sosyal medya kullanan kişilerin sayısı ise 58,5 milyon.

Cinsiyete göre sosyal medya kullanıcılarının oranına bakıldığında ise kadınların yüzde 46,6'sı erkek kullanıcıların ise yüzde 53,4'ü kullanıyor.

İnternet kullanıcılarının günlük olarak 7 saat 13 dakikası internette geçiyor. Bu zamanın ise yaklaşık 2 saat 43 dakikası sosyal medya platformlarında geçiyor.

58 milyon kullanıcı ile Instagram birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 57,5 milyon kullanıcıyla YouTube yer alıyor. TikTok ise 40,2 milyon kullanıcısıyla üçüncü sırada yer alıyor.