Netflix kalan son interaktif içeriklerini platformdan kaldırıyor
Netflix, Black Mirror: Bandersnatch gibi interaktif içeriklerini kaldırmaya başladı. 12 Mayıs'tan sonra bu içerikleri platformdan izlemek mümkün olmayacak.
Netflix, izleyicilerin hikayenin işleyişini seçtiği interaktif içeriklere bir dönem yatırım yapmıştı. Özellikle Black Mirror: Bandersnatch ile ses getiren Netflix daha sonra da Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend ile interaktif hikaye tarzını benimsemişti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi ve yıllar geçtikçe yeni interaktif yapımlar gelmedi.
NETFLIX İNTERAKTİF İÇERİKLERİN TAMAMINI KALDIRIYOR
Popüler içerik izleme platformu zamanla interaktif içeriklere yatırım yapmayı bıraktı ve bu bağlamda zaten platformda bulunan sınırlı sayıda içeriği kaldırarak sadece Black Mirror: Bandersnatch ve Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend'i tutmuştu ancak onlar da 12 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.
Daha önceden kaldırılan etkileşimli içerikler şunlardı:
- Jurassic World: Camp Cretaceous,
- Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal,
- You vs. Wild,
- Boss Baby: Get That Baby!
Bu etkileşimli içerikleri neden kaldırıldığı sorulduğunda Netflix sözcüsü, etkileşimli içerikler için kullanılan teknolojinin sınırlı olduğunu ve şirketin başka alanlara odaklandığını aktarmıştı.
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