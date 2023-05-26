Mayasız çok hızlı yapılan poğaça! Üstelik günlerce bu sırla bayatlamıyor
Mayasız poğaça yaparken bilmeniz gerekenler
Yaptığınız poğaça çabuk bayatlıyor ve yumaşacık olmuyorsa işte işinize yarayacak tarif! Milliyet'te yer alan bir içerikte; Bayatlamayan poğaça tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı.
Malzemeler
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-1 yumurta
-1 su bardağı süt
-1 tatlı kaşığı tuz
-1. 5 tatlı kaşığı toz şeker
-4 su bardağı un (3. Bardaktan sonra kontrollü ekleyelim)
-1. 5 paket kabartma tozu
İçi için:
-1 kase ufaltılmış beyaz peynir
-Yarım demet maydanoz
Üzeri için:
-1 yumurtanın sarısı
-Çörek otu, susam
Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?
-Hamur yoğurma kabına un hariç tüm malzemeyi alın.
-Ardından azar azar unu kontrollü bir şekilde ekleyin.
-Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.
-Bu sırada iç harcı için maydanozları yıkayıp saplarından temizleyip ince ince kıyın.
-Peyniri ufalayıp maydanozla karıştırın.
-Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp el ile açalım, içine harçtan koyup yarım -ay şeklinde kapatın.
-Kapattığınız kısma çatalla bastırarak çizikler atın.
-Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin.
-190 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.
Derleme: Cumhuriyet.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com
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