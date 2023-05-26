Mayasız çok hızlı yapılan poğaça! Üstelik günlerce bu sırla bayatlamıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 22:44

Güncelleme: 26.05.2023 - 22:44

Yaptığınız poğaça çabuk bayatlıyor ve yumaşacık olmuyorsa işte işinize yarayacak tarif! Milliyet'te yer alan bir içerikte; Bayatlamayan poğaça tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Malzemeler

-Yarım su bardağı sıvı yağ

-1 yumurta

-1 su bardağı süt

-1 tatlı kaşığı tuz

-1. 5 tatlı kaşığı toz şeker

-4 su bardağı un (3. Bardaktan sonra kontrollü ekleyelim)

-1. 5 paket kabartma tozu





İçi için:

-1 kase ufaltılmış beyaz peynir

-Yarım demet maydanoz





Üzeri için:

-1 yumurtanın sarısı

-Çörek otu, susam

Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?





-Hamur yoğurma kabına un hariç tüm malzemeyi alın.

-Ardından azar azar unu kontrollü bir şekilde ekleyin.

-Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç film ile kapatıp 20 dakika dinlendirin.

-Bu sırada iç harcı için maydanozları yıkayıp saplarından temizleyip ince ince kıyın.

-Peyniri ufalayıp maydanozla karıştırın.

-Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp el ile açalım, içine harçtan koyup yarım -ay şeklinde kapatın.

-Kapattığınız kısma çatalla bastırarak çizikler atın.

-Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpin.

-190 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr - Fotoğraflar: Youtube.com