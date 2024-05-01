Mayıs ayında tüketilen balıklar

Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 01.05.2024 - 11:10

Mayıs ayı, denizlerde ve nehirlerde balık avı için harika bir zaman dilimidir. Hem tatlı su hem de tuzlu su kaynaklarında çeşitli balık türleri, bu ay boyunca taze ve bol miktarda bulunur. İşte Mayıs ayında taze olarak bulabileceğiniz bazı lezzetli balıklar...

1. Çipura: Çipura, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Mayıs ayında çipura, taze ve lezzetli etiyle sofraları süsler. Izgara, fırında veya buğulama olarak pişirilerek servis edilebilir.

2. Levrek: Levrek, besleyici eti ve hafif lezzetiyle bilinir. Mayıs ayında taze levrek, balıkseverler için harika bir seçenektir. Izgara, marine edilmiş veya tava balığı olarak pişirilerek sunulabilir.

3. Mezgit: Mayıs ayında mezgit de bolca bulunur. Mezgit, beyaz eti ve hafif tadıyla popülerdir. Fırında, ızgarada veya köri sosuyla pişirilerek tüketilebilir.

4. Uskumru: Uskumru, yağ oranı yüksek olan lezzetli bir balıktır. Mayıs ayında uskumru, taze ve bol miktarda bulunur. Izgara veya füme olarak tüketilebilir.

5. Alabalık: Tatlı su balıklarından olan alabalık, Mayıs ayında da taze olarak bulunabilir. Izgara, fırında veya buğulama olarak pişirilerek servis edilebilir.

6. Sarıkanat: Sarıkanat, küçük boyutu ve lezzetli etiyle bilinir. Mayıs ayında taze sarıkanat, genellikle ızgarada veya tava balığı olarak pişirilerek servis edilir.

7. Kalkan: Kalkan, büyük boyutu ve lezzetli etiyle öne çıkar. Mayıs ayında taze kalkan, özellikle ızgara veya fırında pişirilerek tüketilebilir.