Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum

Yayınlanma: 11.08.2024 - 20:40

Güncelleme: 11.08.2024 - 20:45

Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Mazhar Alanson sevilen şarkılarını müzikseverlerle beraber söyledi.

Alanson konserde, geçen yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur’u şu sözlerle andı:

“Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik.”

O anlar sahnede birçok kişinin duygulanmasına sebep oldu.