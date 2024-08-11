Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum

Mazhar Alanson, Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde verdiği konserde Özkan Uğur’u anarak, “Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 20:40
Mazhar Alanson: Ne zaman sağıma baksam Özkan'ı görüyorum
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Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Mazhar Alanson sevilen şarkılarını müzikseverlerle beraber söyledi.

Alanson konserde, geçen yıl hayatını kaybeden Özkan Uğur’u şu sözlerle andı:

“Acısı hala içimizde, ne zaman sağıma baksam onu görüyorum, sadece bir müzik arkadaşı değil kardeştik.”

O anlar sahnede birçok kişinin duygulanmasına sebep oldu.


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