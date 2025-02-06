Medcezir yeniden mi çekilecek? Taner Ölmez'den açıklama: Serenay Sarıkaya ile konuştu!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:55

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:55

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, yıllar önce Star TV’de ekrana gelen Medcezir dizisinin yeniden çekilmesi için harekete geçtiğini açıkladı.

2013-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Medcezir, bir döneme damga vurmuştu.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Taner Ölmez, diziyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dizide "Mert" karakterini canlandıran Ölmez, Medcezir’in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Böyle bir projenin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur."

Kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evli olan ve iki çocuk sahibi olan Taner Ölmez, şu sıralar Deha dizisiyle gündemde.