Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan trafik gerginliği, oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in darbedilmesiyle sonuçlandı. Peki, Mehmet Akif Akdeniz kimdir? Trafikte saldırıya uğrayan oyuncu Mehmet Akif Akdeniz kaç yaşında, nereli?





MEHMET AKİF AKDENİZ KİMDİR?

Mehmet Akif Akdeniz, 22 Ağustos 1999 doğumlu genç ve yetenekli bir Türk oyuncudur. Kariyerine tiyatro ve televizyon projeleriyle başlayan Akdeniz, hem Türkiye’de hem de yurt dışında gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekmektedir.

Tiyatro ve Televizyon Kariyeri

Televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de aktif olan Mehmet Akif Akdeniz, rol aldığı yapımlarla da tanındı.

Oynadığı Diziler ve Rolleri

Mehmet Akif Akdeniz'in yer aldığı bazı televizyon projeleri ve canlandırdığı karakterler şu şekildedir:

Bahar (2024 – Show TV)

Karakteri: Gökhan

Bahar dizisinde canlandırdığı Gökhan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Sustalı Ceylan (2025)

Karakteri: Arif

Aksiyon ve dram türündeki bu dizide önemli bir karaktere hayat vermiştir.

Gürkan Uygun Marnalı'da (2024)

Karakteri: İvan Adam

Polisiye temalı dizide, yabancı kökenli bir karakter olan İvan Adam'ı canlandırmıştır.

Yargı (2021 – Kanal D)

Karakteri: Sivil Polis

Bu popüler dizide kısa süreli ama etkileyici bir rolle izleyici karşısına çıkmıştır.

İngiltere Yapımı TV Dizisi

Karakteri: Mehmet Osman

Uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan bu yapım, kariyerinde özel bir yere sahiptir.

Ayrıca Kuruluş Osman ve Berlin Çekirdekçisi adlı dizilerde de rol almıştır.

TRAFİKTE YAŞADIĞI OLAY NEDİR?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu oyuncu Mehmet Akif Akdeniz ile şoför arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Akdeniz, şoför ve araçtan inen 3 kişi tarafından darbedildi