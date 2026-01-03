'Mehmet Akif Ersoy' soruşturması... Gülben Ergen sordu: 'Pınar Erbaş neden ekranda değil?'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersoy, gözaltına alındıktan kısa süre sonra TMSF yönetimindeki Habertürk TV’deki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.

Mahkeme, Ersoy’u “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak”, “örgüt kurmak ve yönetmek” ve “sektörel ve maddi menfaat sağlamak amacıyla suç işlemek” suçlamalarıyla tutukladı.

ESKİ EŞİ PINAR ERBAŞ SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, eski eşi ve Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu Pınar Erbaş da gündeme gelmişti.

Erbaş'ın 19 Aralık'tan bu yana ekranlarda olmaması dikkat çekmişti. 19 Aralık Cuma hünü Show TV Ana Haber Bülteni’ni Pınar Erbaş yerine Hande Bayraktar sunmuştu.

Bu durumun ardından, Erbaş’ın tanık ifadelerinde adının geçtiği iddia edilen soruşturma dosyası nedeniyle TMSF yönetimi tarafından ekrandan çekildiği öne sürülmüştü.

Ancak Erbaş, iddialara ilişkin sessizliğini bozarak yaşadığı süreci kendi sözleriyle anlatmıştı.

Pınar Erbaş, açıklamasında son günlerde ağır bir psikolojik süreç yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim.”

GÜLBEN ERGEN: PINAR ERBAŞ YANLIŞ BİR EVLİLİK YAPMIŞ OLMANIN BEDELİNİ NEDEN İŞİNİ YAPAMAYARAK ÖDEMEK ZORUNDA?

Son olarak ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Pınar Erbaş'ın neden ekranlarda olmadığını sordu.

X hesabından bir paylaşım yapan Ergen, "Pınar Erbaş neden ekranda değil? Yanlış bir evlilik yapmış olmanın bedelini neden işini yapamayarak ödemek zorunda? Ruhen yaşadığı şokun üzerine farklı bir baskı mı kuruluyor?" ifadelerini kullandı.