Mehmet Aksoy'un kardeşi, eşi ve kızıyla Hatay'da yaşamını yitirdi

Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeni, Hatay Antakya’da yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:03
Mehmet Aksoy'un kardeşi, eşi ve kızıyla Hatay'da yaşamını yitirdi
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Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve kızının Antakya’da enkaz altında yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Aksoy’un bir yeğeninin ise İskenderun’da enkaz altında olduğu belirtildi.


Mehmet Mehmet Aksoy deprem

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