Mehmet Aksoy'un kardeşi, eşi ve kızıyla Hatay'da yaşamını yitirdi
Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeni, Hatay Antakya’da yaşamını yitirdi.
Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve kızının Antakya’da enkaz altında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Aksoy’un bir yeğeninin ise İskenderun’da enkaz altında olduğu belirtildi.
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