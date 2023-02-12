Mehmet Aksoy'un kardeşi, eşi ve kızıyla Hatay'da yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:03

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:03

Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve kızının Antakya’da enkaz altında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aksoy’un bir yeğeninin ise İskenderun’da enkaz altında olduğu belirtildi.