Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç‘la yaptığı canlı yayında ‘Bilsem ki’ şarkısının çalması üzerine hüngür hüngür ağladı.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı ayrılıkla sık sık gündem oluyor. Erbil bu kez de Serdar Ortaç ile yaptığı canlı yayınla gündemde.
Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç’ın ‘Bilsem Ki’ şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı. Erbil, gözyaşlarını tutamayarak hüngür güngür ağladı.
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