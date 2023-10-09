İbrahim Tatlıses: Mehmet Ali Erbil benden önce evlenirse yakarım onu!

Türkücü İbrahim Tatlıses, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in evleneceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim Mali, benden önce evlenirse onu yakarım." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:37
İbrahim Tatlıses: Mehmet Ali Erbil benden önce evlenirse yakarım onu!
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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evlenme kararı almıştı. Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses, yakın dostu Erbil'in evlenecek olmasıyla ilgili konuşarak, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tatlıses, "Mehmet Ali Erbil benden önce evlenecek olursa yakarım onu! Bana söz verdi, sözünü de tutacağına eminim. Bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim." diye konuştu.


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