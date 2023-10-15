Ayrıldıkları iddia edilen Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Bursa'da görüntülendi
Sevgilisi Gülseren Ceylan ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil dün gece Bursa'da Mehmet Çevik’in sahnesinde gönlünce eğlendi.
Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, Bursa gecelerinde görüntülendi. İkilinin daha önce ayrıldıkları iddia edilmişti, anlaşılan ikilinin arası gayet iyi. Bursa’da ziyaretler gerçekleştiren Mehmet Ali Erbil, dün gece Mehmet Çevik’in sahnesinde gönlünce eğlendi, yanında kendiinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'da vardı.
Ünlü şarkıcı Mehmet Ali Erbil’in yanına gittiğinde ise kahkaha tufanı koptu. Erbil kendine has ‘parmaktan sonra’ sözünü söyledikten sonra, "Parmaktan sonra nereden geliyor biliyor musun? Bursa’nın Altıparmak bölgesinden. Fatih Ürek’i biliyorsunuz, aslında Erzincanlı. 5 kız çocuğundan sonra erkek oğlan olmuş. Babası 40 tane koyun kesmiş. Koyuna mı acırsın" diyerek herkesi güldürdü.
"FATİH ÜREK’İN HALASI SAYILIRIM"
Mehmet Çevik’in sahneye davet etmesi üzerine ‘yaşlıyım artık’ diyen Erbil, Bursalıların ısrarını kırmadı. Sahnede mikrofonu eline alan Erbil, "Benim de bir tarafım Bursalı. Fatih Ürek’in halası sayılırım" diye konuştu.
Mehmet Ali Erbil, daha sonra anlattığı fıkrayla da izleyenleri kırdı geçirdi.
Programı izleyen ünlü şarkıcı Elif Karlı da geceye renk kattı. Bir ara sahneye çıkan şarkıcı, Bursalı müzikseverler için iki şarkı seslendirdi.
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