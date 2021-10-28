Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor: "4 yıldan sonra ilk program"

28 Ekim 2021 Perşembe, 17:46

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Gelinim Mutfak'ta programıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta’da yeni sezona Demet Akalın’ın sunuculuğunda başlamıştı. Gelinim Mutfakta ünlü şarkıcının programı bırakması ile bir sunucu krizi yaşanmıştı.

'GELİNİM MUTFAKTA' PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta Akalın'ın programı brakmasının ardından format değiştirdiğini açıkladı. Yeni formata göre programı her hafta yeni bir isim sunacak. İlk hafta izleyicilerin karşısına Songül Karlı geldi. Bu hafta ise sunuculuk görevini Safiye Soyman üstlendi.

Mehmet Ali Erbil ise sosyal medya hesabından yeni sunucusunun kendisi olduğunu duyurdu.

Erbil yaptığı paylaşımda, Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olduğunu, " 4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00'de Kanal D'de, kaçırmayın üzülürsünüz" notunu düştü.