Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a sahnede sözlü taciz: 'Sana bir değdiremedim elimi'
Önceki akşam gerçekleşen bir ödül töreninde ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sunucu Melike Öcalan'a yönelik 'esprisi' tartışma yarattı. Erbil, sunucu Öcalan için "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, komedyen, sunucu Mehmet Ali Erbil, önceki akşam cemiyet ve magazin dergisi 'Quality of Magazine'in 13’üncü yılı kutlamasına katıldı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Geceye sunucu Öcalan ile Erbil arasında geçen diyalog damga vurdu.
"SANA DEĞDİREMEDİM ELİMİ"
Erbil, sahnede Melike Öcalan için "Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi" dedi.
"20 YILDIR HİÇ BÖYLE BİR ŞEY OLMADI"
Erbil'in sözleri üzerine Öcalan ise "Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Elinizi değdiremediğiniz bunu böyle söyleyin. Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey olmadı" diyerek tepki gösterdi. O esnada araya giren Gökay Kalaycıoğlu ise konuyu değiştirdi.
EVİNİN BANYOSUNDA DÜŞMÜŞTÜ
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri dönmüştü.
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