Mehmet Ali Erbil'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:59

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun’un annesi Aysel Coşkun’un vefat ettiğini duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını dile getiren Erbil, “Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

2005 yılında Tuğba Coşkun ile evlenen ve 2011’de boşanan Mehmet Ali Erbil’in, bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu bulunuyor.

TUĞBA COŞKUN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuğba Coşkun, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Mehmet Ali Erbil'le evlenen Coşkun, 2006 yılında Ali Sadi adında oğulları dünyaya geldi. Çift 2010 yılında da boşandı.