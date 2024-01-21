Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil isyan etti: 'Bana babalık yapmadı!'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:54

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:55

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazeteci Oya Çınar'ın programına konuk olan Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in kendisinden küçük kadınlarla ilişkisinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yasmin Erbil, "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak. Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem" ifadelerini kullanarak babasının ilişki yaşantısından kaynaklanan duygusal zorluklarına vurgu yaptı.

Babalık konusundaki beklentilerini karşılamayan Mehmet Ali Erbil'e yönelik eleştirilerini sürdüren Yasmin Erbil, "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor. İnsan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" şeklinde konuştu.

Yasmin Erbil ayrıca, "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" diyerek babasının tercih ettiği ilişki dinamiklerine tepki gösterdi.

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son dönemde 40 yaş genç Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişki ve ardından ayrılık kararı gündemi meşgul etmişti. Erbil ve Ceylan, ailesinin karşı çıkması nedeniyle ilişkilerine son verdiklerini açıklamışlardı.