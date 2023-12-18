Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya gönderme: ‘Elinde mikrofonla kapımda bekliyordu’

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:42

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:45

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, iş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’ya gönderme yaptı.

'Bak Burası Çok Önemli' programına konuşan Erbil, şunları söyledi:

"Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim."