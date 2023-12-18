Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya gönderme: ‘Elinde mikrofonla kapımda bekliyordu’

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in iş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’ya yönelik sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:42
Abone Ol google-news

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, iş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’ya gönderme yaptı.

'Bak Burası Çok Önemli' programına konuşan Erbil, şunları söyledi: 

"Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim."


mehmet ali erbil acun ılıcalı

İlgili Haberler

Kaza geçirmişti... Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Kaza geçirmişti... Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi!

Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi!
Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Mehmet Ali Erbil canlı yayında hüngür hüngür ağladı

En Çok Okunan Haberler