Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 14:57

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 14:57

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ambulansla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“ŞİMDİ DURUMU İYİ”

Yeşim Erbil, “Bu hafta tedavisinde rutin serum haftasıydı. Onun öncesinde bir atak geçirmiş ama şimdi durumu iyi, hastaneden çıktı. Mustafa Abim gitti yanına. Kıbrıs’ta yoruldu sanırım, o yüzden böyle bir atak geçirmiş olabilir. Serumları götürüldü, orada takılacak. Şu anda herhangi bir sorun yok” dedi.