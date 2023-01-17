Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında açıklama
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil KKTC'de rahatsızlanarak ambulansla acil olarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kız kardeşi Yeşim Erbil açıklama yaptı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ambulansla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
“ŞİMDİ DURUMU İYİ”
Yeşim Erbil, “Bu hafta tedavisinde rutin serum haftasıydı. Onun öncesinde bir atak geçirmiş ama şimdi durumu iyi, hastaneden çıktı. Mustafa Abim gitti yanına. Kıbrıs’ta yoruldu sanırım, o yüzden böyle bir atak geçirmiş olabilir. Serumları götürüldü, orada takılacak. Şu anda herhangi bir sorun yok” dedi.
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