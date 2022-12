Özlem Yıldız'dan yıllar sonra gelen 'Mehmet Ali Erbil' itirafı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:55

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu '360 Derece' programının son konuğu Özlem Yıldız oldu. 2013 yılında boşandığı Sinan Serter ile evliliğinden Demir adında bir oğlu dünyaya gelen Yıldız, programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

42 yaşındaki sunucu, son dönemde TikTok videoları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ile ilişkisine dair yıllar önce yaşananları anlattı.

'ERBİL, SİZİN PİŞMANLIĞINIZ MI?'

Yıldız’ın yıllar önce kendisinden 23 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı ve nişanlandığı öne sürülmüştü. Özlem Yıldız, “Erbil sizin pişmanlığınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O dönem ciddi bir ilişkinin içine girmiştik ve ailemden onay almıştık. Fakat nişanlanmadık. Mehmet Ali Erbil, hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. O dönem üzülmüştüm. Hayatımda olmasaydı olmazdı diyeceğim şeyler var. Mehmet Ali’yi hiç tanımamış olsaydım belki şu an bu mesleği yapmıyor olabilirdim. İnsanın hayatında birtakım taşlar var. O yüzden bazı şeyleri kurgulamıyorum. Her olayın ve yaşanmışlığın hayatımda mutlaka etkileri var. Mehmet Ali de benim için öyle ve her zaman çok kıymetli. İyi olmasını dilerim. Ona karşı kötü duygum yok.”