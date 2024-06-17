Mehmet Ali Erbil’in yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:59

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:59

Bayramın ilk ve ikinci günü ile dördüncü günü yayınlanan program, büyük ilgi gördü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğunu üstlendiği "Turnike", Poll Prodüksiyon tarafından hazırlandı ve bayramın ilk akşamı seyircilerle buluştu.

İlk bölümü, aynı akşam yayınlanan üç önemli Euro 2024 maçına rağmen dikkat çekici bir izlenme oranı elde etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre program, tüm kişiler kategorisinde 1.91 reytingle 5. sırada, ABC1 kategorisinde 2.17 reytingle 6. sırada ve AB sosyoekonomik statüde ise 1.48 reytingle 9. sırada yer aldı. Turnike, MasterChef Türkiye programının ardından en çok izlenen yapım oldu.

VATAN ŞAŞMAZ'DA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Bayram özel bölümünde, 90’lar pop müziğinin unutulmaz isimleri Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Elif Karlı, Sibel Alaş, Metin Özülkü, Çelik, Ferda Anıl Yarkın ve Ümit Sayın konuk olarak katıldı.

Mehmet Ali Erbil, programın açılışında 7 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz’ın eski bir anonsunu kullanarak stüdyoya girdi ve bu anı anarken duygusal anlar yaşadı.

Yarışma sırasında yaptığı esprilerle izleyicileri güldüren Erbil, Şaşmaz’ın anonsu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.