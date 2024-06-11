'Turnike'nin şifresi: Mehmet Ali Erbil, Adnan Oktar ile aynı karede!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:53

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:56

'Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun' sözleri ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in suç örgütü lider Adnan Oktar ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Adnan Oktar operasyonunun "şifrelerini" anlattığı Turnike isimli kitabın yazarı Hakan Erol da Mehmet Ali Erbil ile Adnan Oktar’ın fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in yeni başlayacağı programın isminin "Turnike" olması dikkat çekti.

Erol sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Peki, bugün Erdoğan’a 'teşekkür' eden Mehmet Ali Erbil’in, dün Adnan Oktar’ın köşküne kadar gidip fotoğraf çektirdiğini biliyor muydunuz? Bir 'kedicik' Whatsapp yazışmasını da ekleyelim: "Hocayı görmek istiyorum dediğini duydum maşallah" #Turnike #MehmetAliErbil #AdnanOktar" ifadelerini kullandı.

Erol'un paylaştığı fotoğraf şöyle:

Mehmet Ali Erbil "Turnike" isimli programa başlıyormuş.



"Turnike" kitabımda ise kendisinin fotoğraflarını yayımlamış, Oktar ile bağlantısını anlatmıştım.



Bak sen şu tesadüfe :) pic.twitter.com/T82CYbFSvI — Hakan Erol (@Hakanerol__) June 11, 2024



Mehmet Ali Erbil, "20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK’lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi" dedi.

Los Angeles’ta hastalandığında götürüldüğünü hastanede 2 saate yakın bekletildiğini anlatan Erbil, "Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun" diye konuşmuştu.