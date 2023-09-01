Mehmet Aslantuğ'dan Pınar Şipaloğlu'nun 'Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir' açıklamasına yanıt

Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:04

Güncelleme: 01.09.2023 - 14:09

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ’un sevgilisi olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu, sosyal medya hesabından Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir” mesajını paylaştı. Aslantuğ ise "Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan" şeklinde açıklama yaptı.

Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak evliliğinin ihanet yüzünden bittiği iddiasını yalanlayan Aslantuğ'un Bozcada'da tanıştığı Pınar Şipaloğlu ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Şipaloğlu'nun sosyal medya hesabından "Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter" diye paylaşım yapması da aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

"BİR KÜÇÜK ADA MESELESİ"

Mehmet Aslantuğ ile aşk yaşadığını ileri süren Pınar Şipalioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi. Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koydu.

"YİNE HİÇ TANIMADIĞIM BİR KADIN"

Aslantuğ iddialara sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ne aşk adamıymışım be! Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde haber! Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar! Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?"