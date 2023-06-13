Mehmet Aslantuğ hakkındaki 'yeni aşk' iddialarına Arzum Onan'dan açıklama
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşadığına dair iddiaları yalanladı. Arzum Onan da eski eşi Aslantuğ’a destek vererek, "Her zaman yanındayım" dedi.
Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile duygusal ilişki yaşadığı iddia edildi.
Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabından iddiaları yalanlamasının ardından Arzum Onan da Aslantuğ'a destek oldu.
İddiayı yalanlayan Mehmet Aslantuğ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası/mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş… Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar! Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. 'Haysiyetsizlik', 'şeref' in taammüden katilidir. Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."
Arzum Onan ise Aslantuğ’un paylaşımının altına "Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok” yorumunu yaptı.
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