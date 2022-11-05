Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye bir şok daha!
Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise'ye evlenme teklifi ederken, değeri 3 milyon TL olan bir yüzük hediye etmişti. İddiaya göre yüzüğünü satmak isteyen Hadise, yüzüğün sahte olduğunu öğrendi.
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünya evine giren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 4 buçuk ay süren evliliklerinin ardından ilişkilerini sonlandırdı.
Milliyet'in haberine göre; Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları, boşanma davası için bir araya gelmişti. Hadise'nin, boşanma için Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadığı öğrenilmişti. Dinçerler'in ise Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı üç milyon TL'lik yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istediği öne sürülmüştü.
Tüm bunların ardından 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, çok konuşulan yüzüğünün replika olduğu ortaya çıktı. Değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak isteyen şarkıcı, gerçeği öğrenince şaşırdı.
İddiaya göre, Hadise değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü satmak istedi. Hadise'nin yüzüğüne 10 bin euro (182 bin TL) değer biçildi. Durum karşısında şaşıran sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışladı.
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