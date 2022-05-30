Mehmet Nuri Ersoy'dan iptal edilen konserlere ilişkin 'kaçamak' yanıt

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:35

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü, restorasyon çalışmaları ve Beyoğlu ile Başkent Kültür Yolu festivallerine ilişkin, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Son dönemde peş peşe iptal edilen konserlere ilişkin konuşan Ersoy, "Bizim için en önemli şey, bakanlık olarak kültür ve sanatın desteklenmesidir. Bunun için her türlü kültür-sanat aktivitesinde yer almaya çalışıyoruz. Hükümetimizin de ortak politikasıdır. Örnek verecek olursak, şu anda İstanbul'da Beyoğlu, Ankara'da da Başkent Kültür Yolu festivalleri gerçekleştirilmekte. İki festivalde toplam 10 binden fazla sanatçı, 2 binden fazla etkinlikte yer alıyor. Dünyayla kıyasladığınız zaman bu kadar geniş çapta yapılmış hiçbir organizasyon yok." dedi.

Festivaller organize edilirken bir firma tarafından İspanyol keman virtüözü Ara Malikian'ın önerildiğini söyleyen Ersoy, sanatçının sosyal medya hesabında Atatürk'e hakaret ettiği paylaşımlarını tespit edilmesi üzerine, konserin festivalden çıkarıldığını aktardı.

Ersoy, şarkıcı Melek Mosso'nun bu hafta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyorum, lütfen ön yargılarımızı bir tarafa bırakalım. Ön yargılarla hareket edersek sonuç alamayız. Geniş resme bakmaya çalışalım. Kültür ve Turizm Bakanı olarak diyorum ki, 'Sanatın ve kültürün destekçisiyiz.' Özellikle vurgulayarak söylüyorum, bu bizim hükümet politikamız. Bakanlık, hiç olmadığı kadar festivallere yer açıyor, yoğun bir şekilde, sanatçı kitleleriyle yüzlerce, binlerce etkinlik gerçekleştiriyor. Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivalleriyle sınırlı kalmıyoruz. Son baharda Diyarbakır'ı da dahil ediyoruz. Önümüzdeki sene İzmir'i dahil ediyoruz. Arada Adana Portakal Çiçeği Festivali var, onu da sahiplendik. Şu anda çok geniş bir festival de Konya'da yapıyoruz, mistik müzikle ilgili"

AYASOYFA AÇIKLAMASI

Bakan Ersoy, Ayasofya Camisinin tahrip edildiğine yönelik haberlere de işaret ederek, "Tahribat diye gösterilen bazı bölümler var haberlerde. Aslında onlar tahribat değil. Bir kapıda tahribat vardı. Bu da 2017'den beri takipte olunan bir şeydi. Sonrasında bir su kapağı vardı biliyorsunuz ve o kapağın kırılan kısmı da tümleme dediğimiz, sonradan eklenti kısmı. Restorasyonlarda da aslında hocaların da tercihi. Dünyada böyle tümlemelere sıcak bakmıyoruz. Binanın statiği veya parçanın işlevselliğiyle ilgili zaruri bir şey gerektirmiyorsa artık tümlemiyor, orijinal haliyle bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Duvarlarda da tümlemeden vazgeçtiklerinin altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya'yı incelediğiniz zaman, 1930, 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalarda çok fazla beton kullanılmış. Onları yapıdan arındırmamız gerekiyor. Şu anda çalışmalara başladık. Mimar Sinan ve Gaspare Fossati döneminde Ayasofya'ya çok ciddi bir bakım yapılmış. O dönemlerden sonra en ciddi bakım şu anda hazırlanıyor. Hem bakanlık hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de valilik bünyesinde çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Önemli bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulunda da Ayasofya'da yapılacakların hepsi gözden geçiriliyor. Acil adımlar da atılıyor. Yıl sonuna kadar proje çalışması bittikten sonra Ayasofya'da çok ciddi bir tadilat gerçekleştirilece"